FC Nordsjælland og Brøndby deler i tilskuerløs målfest

Ingen tilskuere fik lov at overvære det på nærmeste hold, men FC Nordsjælland og Brøndby leverede søndag aften forrygende underholdning.

Opgøret i 3F Superligaen sluttede 2-2, men frygten for spredning af coronavirus gjorde, at Divisionsforeningen i fredags besluttede, at alle fodboldkampe i landets bedste to rækker skal spilles for tomme tribuner i resten af marts.