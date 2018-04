FC Nordsjælland-målscorer ikke tilfreds som reserve

Mikkelsen, som scorede målet til 1-1, har kontraktudløb til sommer, og han understreger, at mængden af spilletid hidtil i sæsonen ikke har været tilstrækkelig for ham.

- Situationen er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, for jeg vil gerne spille flere kampe, siger Mikkelsen.

- Jeg trives i klubben, men jeg kan da ikke løbe fra, at det er hårdt at sidde på bænken hver søndag.

- Vi må se, hvad der kommer til at ske til sommer. Jeg føler mig slet ikke færdig med at spille fodbold, for jeg har stadig en masse at give.

Assistenttræner Søren Krogh stod i spidsen for FC Nordsjælland i kampen mod AaB, da cheftræner Kasper Hjulmand sad ude med karantæne.

Krogh roser Mikkelsen for sin vigtige rolle i truppen, selvom han ikke spiller fast.

- Tobias har ikke spillet meget og har haft en lidt hård periode i FCN. Han har dog vist på det seneste, at han stadig har niveau til at være med, siger Krogh.

- Han har spillet i store klubber i Danmark og været i udlandet, og den erfaring, han har, er noget, vi mangler på vores hold.

- Han er sindssygt vigtig for en ung trup som vores, og vores spillere kan virkelig læne sig op ad en spiller som ham, som har prøvet så meget, og som aldrig brokker sig, selv om han ikke spiller.

Tobias Mikkelsen forsøger at holde humøret højt i en svær tid.

Han håber, at resten af sæsonen giver flere kampe.

- Det er ikke nok bare at være en rollemodel. Man lever og ånder for at spille kampe, og det er ikke sjovt at sidde så meget på bænken, siger Mikkelsen.

- Nu fik jeg lov til at spille i dag, og det var dejligt at få vist, at jeg stadig kan være med og score mål.

- Det er hårdt mentalt, men jeg er en glad dreng, der prøver at holde humøret oppe. Man kommer ingen vegne ved at gå og surmule, siger han.

Målet mod AaB var Mikkelsens første i sæsonen.