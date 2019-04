FC Nordsjælland-boss mærker stor interesse for profiler

Sportschef Carsten V. Jensen beretter om stor interesse for klubbens profiler, og selv om søndagens hjemmekamp i Superligaen mod Esbjerg blev tabt med 1-2, ændrer det ikke på, at de unge FCN-profiler følges tæt.

- Vi mærker stor interesse. Selv efter en kamp som denne er det stadig tydeligt, at der er en masse potentiale på banen og en masse spillere, som er nået langt i deres udvikling, siger sportschefen.

- Vi har ikke bare spillere, som er nået langt, vi har også en masse spillere, som kan blive endnu bedre, og det er interessant for andre klubber.

Til søndagens kamp var der sædvanen tro mange talentspejdere på plads på Right to Dream Park for at følge de unge spillere.

- Det er helt naturligt, at der er mange på plads, for vi er et interessant sted for andre klubber, fordi her er så meget ungt talent at kigge efter.

- Det kommer ikke til at ændre sig, for der er også en masse unge, nye talenter på vej, siger Carsten V. Jensen.

Sportschefen forklarer, at det er en del af klubbens strategi at sige farvel til de unge profiler.

- Det er en del af præmissen i klubben, at vi udvikler spillere ved at lade dem spille på vores bedste hold, og så vil interessen også være der.

- Vi er åbne omkring, at vi har spillere, der skal sendes videre en dag, men når det er sagt, er vores primære opgave at skabe et godt fodboldhold hver sæson.

Flemming Pedersen, som længe har været i FCN og for nyligt blev rykket op som cheftræner, accepterer, at han kan sige farvel til en række profiler efter sæsonen.

- Jeg er en lidt atypisk cheftræner, da jeg er klubmand, som har ekstra fokus på at udvikle spillerne og ser det som noget positivt, hvis de lykkes, for så lykkes vores strategi.

- Det er vilkårene i FCN, og så skal vi sørge for, at de næste spillere er klar. Vi arbejder på at føre nogle nye, unge spillere op, som bliver endnu bedre end dem, der forlader os, siger Pedersen.