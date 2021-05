FC Midtjyllands skarpe offensiv rammer topniveauet

Søndag gik det ud over FC Nordsjælland, som blev sendt hjem med et nederlag på 0-3 i bagagen. Dermed har titelaspiranterne i de seneste fire hjemmekampe banket bolden i kassen hele 13 gange.

Det offensive spil sprudler for tiden i FC Midtjylland.

Mod FCN skabte midtjyderne utallige chancer kampen igennem, og sejren kunne let være blevet større.

Den skarpe offensiv vækker naturligvis glæde i FCM.

- Den sidste periode har været god rent offensivt.

- Når vores offensiv rammer det topniveau, som vi ser hver dag til træning, og som vi ved, vi har, så føler jeg, at vi har de bedste spillere, og at vi er det bedste hold.

- Relationerne og forståelsen for hinanden begynder at sidde der. Vi har selvfølgelig en forventning om, at de gør det hele tiden, men af en eller anden årsag har vi kæmpet lidt med det, siger FCM's cheftræner, Brian Priske.

Anders Dreyer var søndag en af målheltene fra den overlegne sejr mod FCN. Han bekræfter, at offensiven fungerer optimalt i øjeblikket.

- Vores offensiv er begyndt at klikke.

- Som offensiv spiller er det rart at spille på en god bane, og det har vi fået lov til på det sidste, og der har vi også lavet en del mål, siger Dreyer, som altså tillægger forårets bedre baner en del af betydningen.

En af angrebskollegerne er Pione Sisto, som efter et par kampe på bænken har spillet sig tilbage i startopstillingen.

Han har kvitteret cheftrænerens tillid med tre mål i lige så mange kampe, og det er noget, som Brian Priske har noteret sig.

- De sidste tre kampe har Pione Sisto fået fuld valuta i forhold til mål, hvilket han også går op i. Det har været positivt at se, siger Priske.

Anders Dreyer deler sin cheftræners begejstring for Sistos storspil.

- Pione er utrolig vigtig for vores hold. Det, han har vist i de sidste par kampe, har vi altid vidst, at han kan.

- Det er fedt at spille med så god en spiller, siger Dreyer om Sisto, som ikke ønskede at udtale sig efter kampen mod FCN.