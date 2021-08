FC Midtjyllands Bo Henriksen er stolt over storsejr

På trods af de svære betingelser så var sejren over Vejle aldrig i fare, og det gjorde FC Midtjyllands cheftræner, Bo Henriksen, meget stolt.

- Vi har fået skabt en enhed, der kan stå igennem alle mulige håbløse ting. Vi bliver bedre og bedre, og flere spillere melder sig ind.

- Det kulminerer spillemæssigt mod Vejle. Det er et af de bedste resultater, jeg har været en del af som træner, fortæller Bo Henriksen.

Anfører Erik Sviatchenko var også meget tilfreds med det udtryk, der blev leveret af hjemmeholdet.

- Vi står højt på banen og stresser dem. Vi åbner lidt for meget op omkring deres scoring, men ellers moser vi på.

- Det viser karakter, at vi kommer tilbage efter udligningen. Vi kommer stærkt tilbage og går ikke i panik, fortæller Erik Sviatchenko

I Vejle-lejren var man heller ikke bleg for at erkende den midtjyske dominans.

Cheftræner for Vejle Carit Falch havde inden kampen sat fokus på, at Vejle skulle dæmme op for FC Midtjyllands styrker på dødbolde, samt deres kraft og fart. Spilplanen gik dog ikke helt efter Vejle-trænerens hoved.

- De dræber os jo reelt set på de områder, hvor FC Midtjylland oftest lykkes med at blive dominerende.

- Da vi kommer på 1-1, føler jeg, at vi er kommet godt med i kampen, men da de scorer så kort efter på en dødbold, så taber vi kadencen igen. Vi bølger for meget op og ned, fortæller Carit Falch.

Vejles offensivspiller Arbnor Mucolli havde heller intet at indvende til kampens resultat.

- Resultatet er fuldt fortjent. De kunne have scoret flere mål, og vi spiller for meget på deres præmisser i dag, og det kan man ikke imod et hold som FC Midtjylland.

- Vi viser i starten af anden halvleg, at vi kan spille med dem, men det er klart, at hvis vi ikke følger planen, så vinder vi ikke de her kampe, fortæller Arbnor Mucolli.