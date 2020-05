FC Midtjylland-trup er klar til at gå ned i løn

Hvis det bliver nødvendigt, er spillerne i FC Midtjylland med på at gå ned i løn for at hjælpe klubben.

FC Midtjyllands spillertrup er ligesom i andre superligaklubber indstillet på at gå ned i løn for at hjælpe deres arbejdsgiver under coronakrisen.

Det fortæller anfører Erik Sviatchenko til Tipsbladet.

Han er sammen med sine holdkammerater blevet enig med klubben om en aftale om lønnedgang, i tilfælde af det skulle blive nødvendigt. Spillerne er altså endnu ikke gået ned i løn, som det ellers er sket i FC København, Brøndby og AaB.

- Vi er nået frem til, at vi som spillere godt kan se alvoren af coronavirusset og derfor har sagt, at skulle de have brug for hjælp, er vi klar på at hjælpe til, siger Sviatchenko til Tipsbladet.

Han vil ikke oplyse, hvor meget spillerne har indvilget i at gå ned i løn, hvis det bliver aktuelt.

Superligaen har været sat på pause siden starten af marts. Divisionsforeningen, der driver ligaen, har meldt sig klar til igen at spille kampe fra slutningen af maj, men venter på grønt lys fra myndighederne.

FC Midtjylland fører landets bedste række komfortabelt med 12 point ned til FC København på andenpladsen.