FC Midtjylland taber for tredje gang i CL efter skrækstart

FC Midtjylland havnede hurtigt i et dybt hul. Da der var spillet 12 minutter, havde Antony og Dusan Tadic gjort det til 2-0, og det kom midtjyderne aldrig tilbage fra trods en reducering af Anders Dreyer.

De tre øvrige hold i gruppen er nu stukket af. Øverst i gruppe D er med ni point Liverpool, som tirsdag slog Atalanta. Både Ajax og Atalanta har fire point.

Ajax havde mildest talt haft en skidt optakt til tirsdagens kamp, da holdet mandag måtte rejse til Herning uden profiler som André Onana og Dusan Tadic efter en stribe positive coronaprøver.

Begge havde dog fået grønt lys til at spille, og særligt sidstnævnte markerede sig i opgøret.

Hvor udekampen mod Liverpool bød på en chancefattig første halvleg, var der gang i den på MCH Arena, og det skyldtes først og fremmest sløjt forsvarsspil i begge ender.

Mindre end et minut var spillet, da Tadic med en flot førsteberøring tæmmede bolden i feltet. Dernæst sendte han den i fødderne på Antony, som med et fladt spark udplacerede Mikkel Andersen i målet.

Chokstarten havde midtjyderne knap nok rystet af sig, da Mikkel Andersen samlede en tilbagelægning fra Paulinho op.

Dommeren fløjtede for indirekte frispark, og Tadic kvitterede for gaven ved at sparke bolden op i hjørnet til 2-0.

Så virkede det for alvor som en svær opgave FC Midtjylland, som inden kampen havde haft tredjefærrest skud inden for rammen i Champions League.

Men Dreyer gjorde, hvad han kunne for at ændre den statistik.

Seks minutter efter hollændernes andet mål fik offensivspilleren bolden efter et flot løb med bolden op ad banen af Jens-Lys Cajuste.

Dreyer tog et træk og hamrede så bolden forbi Onana i Ajax-målet.

Cirka her gik det tilsyneladende op for FC Midtjylland, at Ajax-forsvaret var til at tale med for værternes hurtige offensivspillere.

Dreyer forsøgte sig med et endnu et projektil, men denne gang var Onana på plads.

Midtvejs i halvlegen blev samme Dreyer spillet fri foran mål af Pione Sisto efter en stor defensiv fejl, men Dreyers afslutning kiksede.

Værterne pressede på, men Ajax red stormen af og gik til pausen med en smal føring.

Det midtjyske tryk aftog kraftigt efter pausen, og indskiftede Davy Klaassen hjalp gæsterne med at holde bolden på hollandske fødder.

Der var stilstand i kampen, indtil Antony slap fri i højre side, driblede og scorede i det 65. minut. Så kom VAR-teknologien i brug, og målet blev underkendt for offside til stor jubel for hjemmeholdet.

Desværre for FC Midtjylland var det sidste gang i kampen, at holdet og de få hundrede tilskuere råbte af glæde i den kolde efterårsluft.

FCM manglede kreativitet og variation i sit opspil, som blev nemt for Ajax at læse. Af samme årsag lykkedes det aldrig at udligne, selv om midtjyderne i tillægstiden appellerede kraftigt for et straffespark, da Lasse Vibe væltede i feltet.

Dommerens fløjte var tavs, og FCM tabte for tredje gang af tre mulige.