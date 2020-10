FC Midtjylland smider tomålsføring i Horsens

Horsens-angriber Jannik Pohl stod for comebacket med to scoringer, og sikrede klubbens første point i sæsonen.

Favoritterne fra FC Midtjylland kom planmæssigt i gang med opgøret, da Pione Sisto sendte en smuk aflevering i dybden til formstærke Anders Dreyer.

Han scorede sikkert med en afslutning mellem benene på Horsens-keeper Delac. Ti minutter senere lignede det, at kampen var afgjort.

Anders Dreyer sendte angriber Junior Brumado igennem, og brasilianeren scorede sikkert.

Selv om FC Midtjylland dominerede, havde AC Horsens flere store chancer i første halvleg, og efter 35 minutters spil kom en sjælden målscorer på tavlen.

Horsens-angriberen Jannik Pohl havde ikke scoret i mere end to år inden opgøret, men søndag aften brød han forbandelsen.

Først reducerede han på et hovedstød, og kort før pausen udlignede han på et straffespark til stor tilfredshed for hjemmeholdet.

FC Midtjylland tog forventeligt styringen i begyndelsen af anden halvleg, og Anders Dreyer var hele tiden farlig for gæsterne.

Efter 65 minutters spil var midtjydernes belgiske højreback Dion Cools millimeter fra at bringe sit hold i front efter et hjørnespark, men hovedstødet ramte overliggeren.

FC Midtjylland havde herefter svært ved at skabe et pres, og et kvarter før tid var det i stedet AC Horsens, der pludselig var tæt på at bringe sig foran, men Jesper Hansen i midtjydernes mål hev to store redninger frem.

Slutfasen blev rodet, og dermed måtte FC Midtjylland nøjes med 2-2.