FC Midtjylland skal præstere fra dag ét

Også i de kommende uger, hvor FCM spiller kvalifikationskampe til Champions League mod skotske Celtic.

Der er ellers nok af mulige undskyldninger, hvis starten på sæsonen bliver lunken.

Superligaens største profil - valgt af kollegerne - i sidste sæson, Alexander Scholz, er solgt til japanske Urawa Red Diamond.

Førstekeeper Jonas Lössl og midtbaneprofilen Jens-Lys Cajuste har ikke været med i opstarten på grund af deres deltagelse ved EM. Derudover har en stribe andre profiler heller ikke deltaget eller kun deltaget delvist i opstarten af forskellige årsager.

Dertil kommer, at Bo Henriksen er ny mand i cheftrænersædet efter Brian Priskes skifte til belgiske Royal Antwerp.

- Der er ingen undskyldninger for, at vi rent fysisk og mentalt ikke præsterer. Alle klubber har udfordringer i opstarten, og det er ikke mere synd for os end alle mulige andre. Vi er i den grad, hvor vi kan forvente at være rent mandskabsmæssigt på nuværende tidspunkt, siger Henriksen.

Flere af FC Midtjyllands tilbageværende profiler som Frank Onyeka, Jens-Lys Cajuste, Sory Kaba og i lidt mindre grad Evander og Erik Sviatchenko er blevet rygtet på vej væk og kan forsvinde pludseligt frem til slutningen af august.

Men Bo Henriksen har en fortid som cheftræner med mange kasketter og arbejdsopgaver i Brønshøj og AC Horsens, og han har tidligere stået i betydeligt værre situationer end den nuværende i FC Midtjylland.

- Vi er et langt bedre sted, end jeg er vant til på nuværende tidspunkt. På den måde er der ingen frustration fra min side overhovedet. Det er et tema i alle klubber, at transfervinduet er voldsomt langt.

- De spillere, der bliver valgt, skal gøre alt, hvad de kan, for det er i alles interesse. Specielt deres egen, hvis de gerne vil videre på et tidspunkt, siger Henriksen.

FC Midtjylland manglede sult i sidste sæson, hvor Brøndby løb med mesterskabet. Det påpegede den nu forhenværende FCM'er Alexander Scholz, men det bliver anderledes i denne sæson, spår Henriksen.

- Jeg kan sagtens fortælle hele verden, at spillerne er utroligt sultne og alt muligt. Men det gode ved fodbold er jo, at det får vi meget snart at se.

- Det kræver en kraftpræstation mod alle hold i Superligaen, hvis man vil vinde. Og det fandt man heldigvis ud af allerede i sidste sæson her i FCM. Mesterskabet blev jo tabt mod Sønderjyske, Horsens og andre hold som dem.

- Og det skal vi som klub, trup og hver enkelt spiller være vel vidende omkring. Det kræver en 100 procents indsats hver eneste gang, for ellers vinder vi ikke. Så god er Superligaen.

FC Midtjylland har i sin opstart slået Malmö FF med 2-1, tabt 2-3 til polske Lech Poznan og senest slået tjekkiske Sigma Olomouc med 2-1.

Henriksen er tilfreds med udbyttet, men erkender også, at der er plads til forbedring.

- Rent fysisk er vi tætte på at være, hvor vi skal være. Taktisk og spillemæssigt kan vi godt føje flere procenter til. Vi skal jo spille et forholdsvist nyt hold sammen, så det giver sig selv, at vi ikke er på 100 procent, siger FCM-træneren, der prioriterer at få helt styr på sin defensiv:

- Vores pres og genpres skal være på plads, og måden, vi agerer på i duelspillet, skal være i orden og sidde der fra dag ét. Det vigtigste for mig er, at vi ved, hvad vi skal rent defensivt. Så kommer alt det offensive på hen ad vejen, når relationerne mellem spillerne bliver bedre.

Bo Henriksen tør ikke garantere, at spillet bliver sprudlende fra start.

- Det er også ligegyldigt, så længe vi vinder. I første omgang skal vi vinde fodboldkampe, og så må det blive smukt hen ad vejen. Det kan godt være, det bliver smukt i nogle kampe til at starte med, men det er absolut ikke det vigtigste, siger han.

FC Midtjylland får OB på besøg i Herning fredag klokken 19.00.