FC Midtjylland sikrer godt udgangspunkt i pokalsemifinale

I et jævnbyrdigt og ganske intenst opgør fik hjemmeholdet afgjort kampen tidligt i anden halvleg, hvor Sønderjyskes defensiv ikke var opmærksom på et frispark, hvilket tillod FCM-angriber Sory Kaba at afgøre kampen.

FC Midtjylland har gode chancer for en plads i årets finale i Sydbank Pokalen, da holdet hjemme i Herning torsdag slog Sønderjyske med 1-0 i den første af to semifinaler.

Gæsterne spillede ellers godt med og havde flere muligheder for at få scoret et vigtigt udebanemål, men manglende skarphed, og en velspillende Jesper Hansen i FCM-målet blev afgørende for kampens udfald.

Opgøret bød på en tempofyldt start, hvor gæsterne var godt med og indledningsvis kom til de bedste chancer.

Spillet fungerede ikke for hjemmeholdet, som dog kom til en pæn chance efter knap en halv time, hvor højrebacken Japhet Sery headede lige forbi mål.

Chancen blev startskuddet på en bedre periode for FCM, men mål før pausen blev det ikke til.

Få minutter inde i anden halvleg kom FCM i front, da angriberen Sory Kaba udnyttede et passivt Sønderjyske-forsvar og nemt sparkede en dyb frisparksbold fra midtbanespilleren Evander i nettet til 1-0.

Efter scoringen var gæsterne flere gange tæt på en udligning, men skarpheden svigtede for de forsvarende pokalvindere, mens FCM-kantspilleren Anders Dreyer kom til en gylden chance for at score til 2-0, men brændte i fri position.

FCM-defensiven holdt stand, og før returopgøret i Haderslev på torsdag i næste uge må holdet betragtes som favorit til avancement til finalen.