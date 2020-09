FC Midtjylland ser gode muligheder for Champions League

Efter 0-0 i Tjekkiet vil en sejr i returkampen sende FC Midtjylland i Champions Leagues gruppespil for første gang i klubbens historie, og det vil give en enorm økonomisk gevinst for det danske mesterhold.

Og det bar lørdagens 1-0-sejr hjemme over Randers også præg af, for her valgte træner Brian Priske at spare en række profiler, så de kan være helt klar til næste uges opgør.

- Nogle af dem skulle vi hvile i forhold til de småskavanker, de har fået, forklarer cheftræneren.

Forud for returkampen vurderer han, at FC Midtjylland står i en god position, men at det samtidig fortsat er helt åbent.

- Jeg synes, vi står fint. Det er fifty-fifty i hvert fald, siger han.

Også matchvinderen mod Randers, Bozhidar Kraev, har respekt for onsdagens modstander, men han mener, at FC Midtjylland kan nå gruppespillet i Champions League.

- De er rigtig gode og stærke. Men det er ikke et tophold, så jeg mener, at vi kan vinde over dem, siger midtbanespilleren.

På torsdag skal FC København også forsøge at kvalificere sig til et europæisk gruppespil, når det gælder den afgørende kamp mod HNK Rijeka fra Kroatien.

Hos Brian Priske har det dog ingen betydning, hvorvidt FC Midtjyllands formodede største mesterskabsudfordrer havner i Europa eller ej.

- Jeg håber for dansk fodbold, at FC København kommer i Europa, men ellers er jeg ligeglad. Det koncentrerer jeg mig ikke om, understreger han.

Slavia Prag fik også en god optakt, da holdet lørdag aften vandt 3-0 hjemme over Slovacko i den bedste tjekkiske række.