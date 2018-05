FC Midtjylland ser frem mod finalekamp mod AC Horsens

Umiddelbart efter slutfløjt kendte spillere og træner ganske vist ikke til kampens resultat i Horsens, hvor Brøndby var tvunget til sejr for igen at bringe sig foran FCM i tabellen.

Alligevel var stemningen i top, og FCM-træner Jess Thorup var yderst tilfreds efter sejren. Han forlanger dog fokus fra sit hold, som slutter sæsonen med en mesterskabskamp hjemme mod AC Horsens på mandag.

- Vi har så meget tro på vores egne evner nu. Vi glæder os til et fyldt MCH Arena og til at få den afslutning på sæsonen, som vi har fortjent. Hvad det ender med, er vi ikke selv herre over, men vi må vente og se.

- Vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at vinde. Nu har vi vundet to vigtige finaler mod Brøndby og FCK, og vi har én sidste finale tilbage mod Horsens, som altid er svære at spille imod, siger Jess Thorup.

Med sejren kunne FCM ikke gøre mere for at bringe sig i bedst mulig position inden mandagens kamp.

For forsvarsprofilen Erik Sviatchenko er det vigtigste, at holdet har gjort, hvad det kunne for at vinde mesterskabet.

- Vi har gjort vores arbejde og troet på guldet hele vejen igennem. Vi kan ikke gøre så meget mere ved det ud over at vinde vores sidste kamp, siger Erik Sviatchenko, der nyder spændingen i guldduellen.

Senere blev midtjydernes fredag aften endnu bedre, da Brøndby smed en 2-0-føring i slutminutterne og måtte nøjes med 2-2 ude mod AC Horsens.

Med sejren har FC Midtjylland 82 point for 35 kampe, mens Brøndby er nummer to med 80 point.

Dermed vil FCM sikre sig mesterskabet med en sejr mandag.

Mandagens hjemmekamp mod Horsens fløjtes i gang klokken 18.

Brøndby spiller på samme tid hjemme mod AaB.