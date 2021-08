Sory Kaba har i alt bidraget med 22 mål i 70 kampe for FC Midtjylland.

FC Midtjylland sender sidste sæsons topscorer til Belgien

Sory Kaba tørner frem til næste sommer ud for den belgiske klub Oud-Heverlee Leuven, bekræfter FCM.

Superligaklubben FC Midtjylland har sendt sidste sæsons topscorer i klubben, Sory Kaba, til Belgien.

FCM bekræfter på sin hjemmeside, at den 26-årige angriber spiller i belgiske Oud-Heverlee Leuven på en lejeaftale frem til næste sommer.

Den belgiske klub bekræfter desuden, at den har forhandlet sig frem til en købsoption på Kaba.

- Oud-Heverlee Leuven har været på udkig efter en angriber, og der har de set et godt match med Kaba. De har i særdeleshed kigget på hans præstationer i Champions League sidste år og selvfølgelig også i Superligaen.

- Det er en god mulighed for Kaba, og alle tre parter er tilfredse med denne etårige lejeaftale, siger FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, til fcm.dk.

Landsholdsspilleren fra Guinea scorede i sidste sæson 11 mål i 27 ligakampe og blev den mest scorende for FCM i Superligaen.

Kaba scorede desuden et vigtigt mål for FCM i 4-1-sejren over Slavia Prag, der sendte klubben i sit første gruppespil i Champions League nogensinde. Men i denne sæson har han ikke fået nogen minutter på banen.

Ekstra Bladet skrev tidligere på sommeren, at Kaba nægtede at spille en testkamp før sæsonen samt at indgå i en træningsøvelse, hvor han ikke blev brugt som den forreste angriber.

Kaba har i alt lavet 22 mål i 70 kampe for FC Midtjylland.

FCM har tirsdag også udlejet yderligere to spillere, der skal jagte mere spilletid i andre klubber.

Den 21-årige midtbanespiller Nicolas Madsen er sendt til den hollandske klub Heerenveen, mens den 28-årige forsvarspiller Søren Reese er på græs i Sønderjyske frem til næste sommer.