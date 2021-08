FC Midtjylland sælger forsvarsspiller til fransk klub

Rasmus Nicolaisen har været igennem FC Midtjyllands akademi og har altså været en del af førsteholdstruppen, siden han blev seniorspiller.

I sidste sæson var han udlejet til engelske Portsmouth, og nu er det endegyldigt farvel til det midtjyske.

- Hele vejen igennem har han været en fantastisk ambassadør for FC Midtjylland, siger sportschef Svend Graversen.

- Der er ingen tvivl om, at vi rigtigt gerne ville have haft, at det var lykkes endnu bedre her, men når nu det ikke skulle være, er vi glade for, at vi har fået en god aftale i stand med Toulouse.

Rasmus Nicolaisen har spillet 57 kampe i FC Midtjylland, men er aldrig for alvor brudt gennem lydmuren. Stærkere spillere har stået foran i køen, og det er Rasmus Nicolaisen afklaret med.

- Det har været op og ned i mine år i klubben med perioder, hvor jeg har været inde og perioder, hvor jeg har været ude. Der er dog ingen tvivl om, at jeg tager en masse gode minder med fra Midtjylland, hvor jeg har mødt en masse fantastiske mennesker, siger Rasmus Nicolaisen.

I denne sæson har Rasmus Nicolaisen spillet tre kampe fra start, mens han i tre kampe er blevet skiftet ind fra bænken. Han startede blandt andet inde i begge FCM's kampe mod PSV Eindhoven i Champions League-kvalifikationen.

I Toulouse bliver Rasmus Nicolaisen holdkammerat med den tidligere OB-spiller Mikkel Desler.