FC Midtjylland sælger Ronnie Schwartz til danskejet klub

Den tidligere superligatopscorer Ronnie Schwartz er fortid i landets bedste række.

Mandag aften er han blevet solgt til engelske Charlton, der er ejet af danskeren Thomas Sandgaard.

Det oplyser FC Midtjylland på sin hjemmeside.

Det er kun et år siden, at Ronnie Schwartz blev købt i Silkeborg, men allerede efter sit første halvår i FC Midtjylland, var han på vej væk. Han har således ikke været registreret til at spille i Superligaen i efteråret.

Selv er han dog godt tilfreds med det aftryk, han har sat i FC Midtjylland. I den coronaprægede forårssæson i 2020 var han med til at hente mesterskabet, mens han selv sørgede for, at han blev delt topscorer i Superligaen sammen med Patrick Mortensen.

- Jeg føler, at jeg har sat mit aftryk i klubben. Selv om jeg ikke har spillet meget det sidste halve år, er jeg glad for min tid i FC Midtjylland, hvor jeg har mødt mange gode mennesker.

- Jeg kigger tilbage på titlerne, som jeg aldrig vil være foruden, og nu glæder jeg mig til et spændende kapitel i Charlton. Jeg savner at spille kampe og score mål, siger angriberen.

I Charlton får han Lee Bowyer som ny manager, og han har store forventninger til sin danske målræv.

- Han afslutter rigtig godt, det har jeg allerede set til træning i dag. Han ved også, hvor han kan forbedre sig, og det er stort plus. Angribere afgør kampe, og når vi kommer til chancer, er han en "fox in the box", siger Lee Bowyer til Charltons hjemmeside.

Klubben fra det østlige London ligger nummer seks i Englands tredjebedste række.

31-årige Schwartz bliver flittigt omtalt som "plaffeministeren". Tidligere i karrieren har han også spillet i de danske klubber AaB, Randers, Brøndby, Esbjerg og altså Silkeborg og FC Midtjylland.

Og han har også spillet i fransk, belgisk og norsk fodbold.