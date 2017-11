FC Midtjylland-profil vil blive i klubben trods interesse

- Alt kan ske i fodbold, men det er klart min plan at blive i FC Midtjylland. Jeg har en lang kontrakt, så det er også derfor, at det ligger i kortene, at jeg spiller sæsonen færdig, siger Rasmus Nissen og fortsætter.

- Vi har holdet til at gå hele vejen, og det vil jeg virkelig gerne være en del af. Så medmindre der kommer et helt vanvittigt tilbud, så er jeg også Midtjylland-spiller i foråret.

Svend Graversen, som er sportsdirektør i FC Midtjylland, afviser da også, at den unge højreback er fortid i klubben, når transfervinduet lukker i slutningen af januar.

Han fortæller, at Nissen nok skal blive sendt afsted, når det rigtige tidspunkt kommer.

- Rasmus Nissen gør det sindssygt godt, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at holde sammen på truppen. Vi er helt sikre på, at Rasmus nok skal komme afsted, vi skal bare finde det rigtige tidspunkt.

- Der har været efterspørgsel efter ham, og det kommer der nok igen, men jeg er helt sikker på, at han gerne vil være med til at gøre alt, hvad han kan, for at vi kan stå her til sommer med en pokal, siger Svend Graversen.

Rasmus Nissen har kontrakt med Midtjylland til 2021.