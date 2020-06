FC Midtjylland og FCK mødes to gange på halvanden uge

Hvis kampen om herrernes danmarksmesterskab i fodbold skal blive spændende, er runde 30 og 32 i Superligaen værd at holde øje med.

Det er nemlig i de to spillerunder, at Superligaens nummer et og to, FC Midtjylland og FC København, mødes.

Det fremgår af kampprogrammet for Superligaens slutspil. Programmet er tilgængeligt på Superligaens hjemmeside.

Før de sidste ti spillerunder for Superligaens seks bedste hold er der ti point mellem FCM og FCK. Begge hold har tre kampe i mesterskabsslutspillet, før de tørner sammen.

Det første opgør mellem holdene spilles i Parken. Tv-rettighedshaverne har endnu ikke valgt, hvornår kampen skal spilles, men 30. spillerunde koncentrerer sig om søndag 28. juni.

Weekenden efter holdenes første møde skal FCK en tur til Aarhus for at møde AGF, mens FC Midtjylland skal møde FC Nordsjælland i Farum. Efterfølgende er der midtugerunde, hvor FCM og FCK mødes igen.

Tv-rettighedshaverne har sat tidspunkter på de tre første runder af slutspillene.

Programmet for de næste tre runder - heriblandt de to gulddueller - vil blive fastsat i slutningen af denne uge. Det skyldes hensyn til pokalturneringen, hvor der er semifinaler onsdag.

Den næste superligakamp er således allerede på fredag, hvor nedrykningstruede Esbjerg får besøg af Randers FC.

I toppen af rækken skal FC Midtjylland en tur til Aalborg på søndag, mens FCK-spillerne tager turen til Farum. Brøndby og AGF mødes søndag aften i en bronzeduel på Brøndby Stadion.

De sædvanligvis intense derbyopgør mellem FCK og Brøndby spilles i 29. og 33. spillerunde.

I sidste spillerunde får FC Midtjylland besøg af AaB, FCK får besøg af FC Nordsjælland, og AGF tager imod Brøndby.

De otte hold i de to puljer i nedrykningsslutspillet kender kun programmet til og med runde 32. Herefter deles puljerne op således, at det dårligste hold i hver pulje rykker ned og kan gå på sommerferie, mens de to næstdårligste hold spiller playoffkampe mod hinanden om at blive i Superligaen.

De to bedste i hver nedrykningspulje spiller for at få chancen i europæisk fodbold. Vejen ud i Europa er dog lang for de fire hold.

Først skal nedrykningsslutspillet vindes, og dernæst skal man vinde på udebane over enten nummer tre eller fire i mesterskabsslutspillet (afhængigt af pokalvinderen) for at få en billet til Europa League-kvalifikationen.