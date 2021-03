FC Midtjylland øger guldspænding med storsejr over Vejle

Det var ikke til at se, at FC Midtjylland netop havde spillet tre superligakampe i træk uden mål. Mod Vejle havde midtjyderne i hvert fald ikke scoringsproblemer.

Fire forskellige spillere stod for de fem scoringer, og der var generelt ikke meget, Vejle kunne stille op mod de forsvarende mestre.

Eftersom Brøndby ikke formåede at vinde over AGF, bragte FCM sig tættere på førstepladsen og har nu således kun to point op til førstepladsen inden starten på mesterskabsspillet.

Omvendt havde Vejle en skidt dag på kontoret, da Lyngby Boldklub vandt sin kamp og nu kun har fire point op til Vejle over stregen.

Kampen startede med midtjysk dominans. FCM havde styr på omgangen med bolden, mens Vejle-spillerne stod dybt og lurede på omstillingsmuligheder.

I det 27. minut bragte forsvareren Alexander Scholz fortjent sit hold foran efter et hjørnespark, og få minutter senere gjorde Vejle det sværere for sig selv, da forsvarsspilleren Juhani Ojala blev udvist efter at have stoppet en lovende målchance.

Dybt inde i første halvlegs overtid fordoblede den svenske midtbaneslider Jens-Lys Cajuste FCM's føring med et fladt spark uden for feltet.

I starten af anden halvleg cementerede FCM-angriberen Sory Kaba sejren med et flot hovedstødsmål og fik dermed al snak om scoringsproblemer til at fordufte.

I resten af kampen virkede det decimerede Vejle-mandskab modløst, mens FCM kørte videre med scoringer af først den brasilianske kreatør Evander og til sidst Sory Kaba endnu engang.