FC Midtjylland nøjes med EL-remis trods lynscoring

Hjemme på MCH Arena kunne FCM ikke udnytte et ellers overlegent spilovertag, og Bo Henriksens mandskab havde primært sig selv at takke for, at det kun blev til et enkelt point.

En tidlig scoring hjalp FCM godt på vej, og midtjyderne skabte gennem hele opgøret problemer for det bulgarske mandskab med et aggressivt presspil. Men til trods for at FCM fik tilspillet sig mange store chancer, udeblev den nødvendige skarphed for at sikre sig sejren.

I gruppens andet opgør snuppede Røde Stjerne en sejr på 2-1 over Braga og ligger sig dermed i spidsen af Europa Leagues gruppe F.

Et toptændt FCM-mandskab fik en drømmestart på opgøret, da den 20-årige kantspiller Gustav Isaksen efter blot tre minutter headede hjemmeholdet foran.

De to holds presspil var den store forskel i første halvleg. De bulgarske gæster kunne slet ikke spille sig ud af det høje FCM-pres, og samtidig flyttede FCM's vævre offensivspillere bolden selvsikkert rundt på banen.

Efter 32 minutter fik Ludogorets dog udlignet ud af ingenting, da Kiril Despodov kunne sætte en scoring ind.

Samme kampbillede fortsatte efter pausen, hvor FCM dominerede spillet på bolden.

Midtjyderne ledte konstant efter mulighederne over kanterne, og det var tæt på at bære frugt midtvejs i anden halvleg, hvor Pione Sisto misbrugte en stor chance fra klos hold.

FCM havde alle muligheder for at snuppe de tre point, men brasilianerne Evander og Junior Brumado havde heller ikke den fornødne kvalitet i afslutningerne.

Den bulgarske defensiv holdt dermed stand hjulpet af en flot målmandspræstation.