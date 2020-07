FC Midtjylland-lejr ser gerne Pione Sisto vende hjem

Den spanske avis Marca skrev søndag, at Pione Sisto overvejer at vende hjem til Danmark efter nogle svære år i Celta Vigo.

Det gik ikke FCM-sportschef Svend Graversens næse forbi.

Han er ikke meget for at sætte ord på, om Sisto er på vej til at gøre comeback på MCH Arena. Men Graversen slår fast, at han ikke ligefrem vil have noget imod det.

- Jeg var rigtig glad for at se Pione. Det er altid dejligt at vores tidligere spillere, og vi er meget, meget glade for at se Pione.

- Jeg vil ikke kommentere det på sådan en dag som i dag, men jeg vil da ikke klage over, hvis vi får nogle af vores dygtige spillere, som vi har sendt til udlandet, hjem.

- Pione er én af dem, men der er mange af vores gamle spillere, som vi fortsat følger, siger Svend Graversen.

FCM har været imponerende i defensiven, og Svend Graversen erkender, at FCM kigger mod de mere offensive positioner, når der ledes efter forstærkninger.

- Vi skal finde den rigtige spiller med de rigtige kvaliteter. Jeg er enig i, at vi er rigtig stærke defensivt, så det er nok et sted foran de fem bageste, at vi kigger på forstærkninger.

- Selvfølgelig kunne det være Pione, men det kunne være mange spillere. Vi skal have spillere, som fra dag ét kan gå ind på vores hold og sætte et aftryk, siger Svend Graversen, der ikke vil forholde sig til, hvor realistisk det er, at Sisto vender hjem til FCM.

Spørger man anfører Erik Sviatchenko, er Sisto særdeles velkommen i FC Midtjylland.

- Lad os endelig få Sisto tilbage. Han er en fantastisk spiller, og sidst han var her, var han jo magisk. Men det er jo hypotetisk for mig at sige.

- Det er op til Pione selv. Han er klog og dygtig, og hvis han synes, det er det rigtige, så må vi se. Han er i hvert fald velkommen, siger Sviatchenko.

Pione Sisto, der forlod FCM til fordel for Celta i 2016, har et år tilbage af sin kontrakt i den spanske klub.