FCM lander brasiliansk angriber på femårig aftale

FC Midtjylland har hentet den brasilianske angriber Marrony fra Atlético Mineiro i hjemlandet.

Superligaklubben skriver fredag på sin hjemmeside, at den har indgået en femårig aftale med den 22-årige angriber.

Sportschef Svend Graversen forklarer, at FCM længe har haft et godt øje til Marrony, men at det har været "svært at komme i nærheden af ham".

- Vi er sindssygt glade for og stolte over, at han har valgt at komme til FC Midtjylland som sit næste step i karrieren, siger Svend Graversen.

- Det er en rigtig dygtig og alsidig angriber med nogle klare spidskompetencer. Hans tekniske færdigheder er eminente, og så har han et godt drev med bolden og et veludviklet hovedspil.

- Kort sagt en komplet offensiv pakke, forklarer sportschefen.

Gennem flere dage har B.T. skrevet om forhandlingerne mellem FCM og Marrony, da midtjyderne ifølge avisen betaler den højeste transfersum i klubbens historie.

B.T. skrev torsdag, at FCM betaler omkring 30 millioner kroner for at købe angriberen i Atlético Mineiro.

Marrony forklarer samtidig, at der var nogle personlige årsager til, at handlen er trukket ud.

- Det var mit ønske at komme til FC Midtjylland, og jeg er både glad og ydmyg, for den indsats klubben har gjort for mig.

- Skiftet trak lidt ud grundet familieære årsager, idet jeg bliver far om en måned, og det var vigtigt for mig at sikre de optimale rammer for min familie, inden jeg rejste til Danmark, siger Marrony.

- Jeg er meget motiveret af klubbens ambitioner. Mit mål er at spille Champions League og vinde trofæer med FC Midtjylland, og det matcher klubbens, fortsætter angriberen.

Marrony har spillet 85 kampe i den bedste brasilianske fodboldrække.