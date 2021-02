FC Midtjylland henter Jonas Lössl hjem på lang kontrakt

Nu vender den tidligere akademispiller hjem til Heden, som han forlod i sommeren 2014.

- Vi er sindssygt glade for at få Jonas hjem. Han var jo den første akademispiller i sin tid, og han kender klubben ind og ud. Det er en fantastisk historie og et perfekt match, siger sportschef Svend Graversen.

Lössl skiftede i 2014 til franske Guingamp, og siden har han spillet for Mainz i Bundesligaen samt i de engelske klubber Everton og Huddersfield.

- Nu kommer han hjem som en umådeligt dygtig målmand, som har bevist sig i de største ligaer og været med landsholdet adskillige gange.

- Samtidig bliver han også værdifuld over for vores unge spillere med alt hans erfaring fra udlandet, udtrykker Graversen.

Lössl kalder det "kæmpe stort" at være tilbage i FCM. Han påpeger, at han kommer hjem til en klub, der har udviklet sig meget, siden han sidst spillede i den.

- Jeg kigger ind i et fantastisk projekt. Der er noget, jeg gerne vil opnå her, som jeg ikke har prøvet før, men som FCM har opnået siden. Det vil jeg gerne være med til, og jeg vil bidrage til, at vi kan tage det næste step.

- Det har også været den primære drivkraft for, at jeg er kommet hjem. Jeg bliver en del af en ambitiøs klub, pointerer Lössl, der 1. februar fylder 32 år.

Han glæder sig til at vise sig frem som en mere moden målmand, der er blevet rig på erfaring. Det vil han gerne give videre.

- Jeg har spillet med en masse dygtige spillere i nogle gode ligaer, men jeg føler også, at jeg har mine bedste målmandsår foran mig endnu.

- Jeg kommer for at levere i målet og jagte mesterskaber og europæisk succes, siger Lössl.

Han har talrige gange været udtaget til A-landsholdet, men det er kun blevet til en enkelt optræden i en venskabskamp mod Skotland i 2016.

FCM, der fører Superligaen, indleder forårssæsonen hjemme mod Sønderjyske på torsdag.

Klubben råder i forvejen over målmanden Jesper Hansen, der også har været udtaget til A-landsholdet en række gange.