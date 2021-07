FC Midtjylland forlænger med brasiliansk profil til 2026

- Vi er sindssygt glade for at fortsætte samarbejdet med Paulinho. Han har haft et fantastisk indtog i Superligaen det sidste halvandet år, hvor han har været ligaens bedste venstre back.

- Vi så det også det høje niveau i Champions League. Det skal vi videreudvikle, fordi han har potentiale til endnu mere, siger sportschef Svend Graversen til fcm.dk.

Paulinho kom til FC Midtjylland fra hjemlandets Bahia i sommeren 2019 og har siden bidraget med 57 kampe for klubben.

Paulinho har været nævnt som et salgsemne, men han har altså i stedet for et klubskifte valgt at dedikere sin fremtid til FC Midtjylland.

- I fodbold kan man aldrig vide, hvad der sker. Først og fremmest har jeg bare fokus på at give 100 procent og spille godt i den kommende sæson, som starter lige om lidt. Jeg glæder mig til at komme i gang igen, siger Paulinho og tilføjer:

- Vi ved, at vi kan gøre det bedre end i sidste sæson. Det bliver spændende at spille europæisk fodbold igen, men vi vil selvfølgelig også have nogle trofæer. Det er vores ambition at vinde titler.

Paulinho og FC Midtjylland åbner den nye superligasæson om en uge, når OB kommer til Herning.