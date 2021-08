FC Midtjylland får klø af PSV og spejder langt efter CL

FC Midtjylland kan godt begynde at forberede sig på at spille i Europa Leagues gruppespil i efteråret. Midtjyderne får nemlig mere end almindelig svært ved at indløse billet til Champions League-gruppespillet for andet år i træk.

Tirsdag aften tabte de danske vicemestre med 0-3 på udebane til PSV Eindhoven efter et hollandsk overtag fra start til slut.

Dermed kommer Bo Henriksens mandskab på en næsten umulig opgave i returkampen i Herning tirsdag i næste uge.

Med til historien om det sløje midtjyske resultat hører, at holdet var ramt af en lang række afbud til kampen af forskellige årsager.

Mikael Anderson, Pione Sisto, Henrik Dalsgaard, Nicolas Madsen og Daniel Høegh sad ude efter at være coronasmittet, og få timer før kampen fik FC Midtjylland at vide, at brasilianeren Juninho havde karantæne på grund af en sag fra Brasilien før sit skifte til FCM.

I tillæg var Jens-Lys Cajuste og Sory Kaba ikke med, fordi de står foran et salg.

FC Midtjylland mønstrede stadig en stærk startopstilling, men en ret urutineret bænk til kampen.

PSV tog initiativet fra start, men skulle bruge lidt tid på at finde det tempo, der fik knækket midtjyderne.

Efter cirka 17 minutters spil var Raphael Onyedika tæt på at give FC Midtjylland en føring, men hans forsøg gik snert forbi den ene stolpe. Tættere på et mål kom midtjyderne aldrig, for holdet blev aldrig noteret for et skud inden for rammen.

46 sekunder senere viste PSV, hvordan det skulle gøres i den anden ende. Den 19-årige englænder Noni Madueke modtog bolden på kanten af feltet, og efter et par hurtige berøringer drejede han bolden utageligt bolden over i den modsatte side af målet.

Føringsmålet satte yderligere fut i hjemmeholdet og i de mange tilskuere på tribunerne i den hollandske provinsby.

Omtrent ti minutter senere fik de atter noget at juble over efter en lidt heldig scoring til hjemmeholdet.

Matchvinderen fra VM-finalen i 2014, tyskeren Mario Götze, tog flot bolden ned med brystet og smækkede til den. Skuddet ramte Onyedika, ændrede fuldstændig retning og snød Jonas Lössl i buret.

Der skulle blot gå tre minutter, før bolden lå i nettet igen bag den danske landsholdsreserve. Efter et gennembrud og et fladt indlæg kunne hollænderen Cody Gakpo ubesværet sende bolden de sidste centimeter ind over stregen til 3-0.

I anden halvleg var hjemmeholdet flere gange tæt på at gøre det til 4-0, og sådan kunne det da også nemt have været, hvis ikke det var for Jonas Lössl i målet.

FC Midtjylland var kun sjældne gæster i den anden ende. En enkelt gang kunne det dog have kastet en reducering af sig, for måske blev midtjyderne snydt for et straffespark.

Midtstopperen Rasmus Nicolaisen blev bokset i hovedet af PSV's målmand, men fløjten forblev tavs. Der var ikke VAR til kampen.

Den samlede vinder er klar til playoffrunden, hvor enten Spartak Moskva eller Benfica venter, mens den samlede taber får en plads i Europa Leagues gruppespil.