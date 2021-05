FC Midtjylland bekræfter: Bo Henriksen er ny cheftræner

- Bo har altid formået at få mere ud af sit materiale - både i Brønshøj og i Horsens. Det har vi også gjort i Midtjylland, så på den måde er det et fremragende match.

Det er blevet afsløret på et pressemøde i Herning mandag.

- Han er utroligt god til mennesker og mandskabsbehandling, og det er indbegrebet af vores værdier i klubben, så vi er meget tilfredse med, at han er på plads i klubben, siger sportschef Svend Graversen til fcm.dk.

Henriksen var fra 2014 til 2020 cheftræner og siden manager i AC Horsens, inden han valgte at forlade klubben sidste sommer.

Siden har han arbejdet som ekspert på tv, men det job forlader han nu.

FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein lagde på pressemødet blandt andet vægt på, at Henriksen har erfaring med få meget ud af lidt.

Han refererer blandt andet til Henriksens tid i divisionsklubben Brønshøj, som han rykkede op i 1. division og lavede flotte resultater med.

Det fik AC Horsens til at kapre Henriksen til klubben, som han førte til oprykning til Superligaen i sommeren 2016.

Herefter fulgte fire sæsoner, hvor AC Horsens trods et af ligaens mindste budgetter undgik nedrykning.

I sommeren 2020 meddelte Henriksen, at han ikke ville forlænge sin kontrakt, der løb et år mere. Det fik AC Horsens til at udskifte Henriksen med Jonas Dal i august 2020.

Henriksen erstatter i FC Midtjylland Brian Priske, som i løbet af knap to sæsoner som cheftræner vandt et mesterskab og førte FC Midtjylland ud i sit første gruppespil i Champions League nogensinde.

Den forgangne sæson endte dog med en andenplads i Superligaen, selv om holdet var øverst i tabellen flere gange i løbet af foråret.

Senest to runder før sæsonafslutningen, hvor Brøndby IF endte med at løbe med sit første mesterskab i 16 år.