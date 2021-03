FC Midtjylland begejstres over genfunden kvalitet

FC Midtjylland havde i tre superligakampe i træk gået fra banen uden at score inden søndagens kamp mod Vejle.

Men kritikken af FCM's offensiv forstummede, da holdet slog Vejle med hele 5-0. En sejr, der ovenikøbet bragte FCM to point tættere på førstepladsen og dermed nu har mulighed for at overhale Brøndby på én runde.