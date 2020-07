FC Midtjylland appellerer rødt kort før guldbrag

Frank Onyeka blev udvist mod FC Nordsjælland, men FC Midtjylland mener, at det røde kort var uberettiget.

FC Midtjylland håber, at klubben kan have midtbanemotoren Frank Onyeka med i torsdagens brag mod FC København, hvor midtjyderne med et enkelt point kan sikre sig danmarksmesterskabet.

Onyeka står til at misse superligakampen, fordi han søndag blev udvist i opgøret mod FC Nordsjælland, men FCM mener, at udvisningen var uberettiget.

Derfor har fodboldklubben appelleret det røde kort. Det skriver sportschef Svend Graversen i en sms til Herning Folkeblad.

- Vi har anket hans udvisning, skriver sportschefen.

Med få sekunder tilbage af tillægstiden blev Onyeka skubbet flere gange af sin tidligere holdkammerat Mads Døhr Thychosen.

Dommer Aydin Uslu vurderede, at begge spillere skulle have et gult kort, og da det var nigerianerens andet, blev han smidt ud.

Frank Onyeka er en flittig spiller i dommerens bog. Han har allerede afsonet tre karantænedage i sæsonen, men søndagens udvisning var hans første i denne sæson.