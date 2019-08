FC Københavns flyvende topscorer har lært at slå sig

En del af forklaringen er den unge angribers vilje til at slå sig i modstandernes felt, mener FCK-manager Ståle Solbakken.

- Hele sommeren har jeg sagt til ham, at han skal ind i feltet, hvor det gør ondt, og hvor man risikerer en skade. Han er jo stor og stærk.

- I Superligaen kan han ikke spille U17- eller U19-fodbold og stå uden for feltet og vente på en aflevering, siger Solbakken og tilføjer:

- Han spiller for det meste sammen med Dame N'Doye, og der kommer mange nedfaldsbolde til ham, og så er det idiotisk at stå 15 meter væk.

målhelten medgiver, at han har arbejdet med at være mere i feltet.

- Jeg har fokuseret på at komme ind, hvor det gør ondt, for det er i feltet, at man laver de fleste kasser.

- Det synes jeg også, jeg fik bevist mod Lyngby, og nu skal jeg forhåbentlig ikke høre på Ståle mere, siger Wind med et stort smil og tilføjer om sin fremragende sæsonstart:

- Jeg er inde i en god stime, og det giver selvtillid. Jeg har altid haft tro på egne evner, men lige nu går boldene også bare i nettet, og det er rart.

Viktor Fischer lagde op til Winds første scoring mod Lyngby, og offensivprofilen er taknemmelig for den unge angribers form.

Fischer opfordrer også til at være tålmodig med Wind.

- Vi vidste alle sammen godt, at Jonas havde det i sig. Vi ved også, at han kan blive endnu bedre, og at han kan ramme en periode, hvor han ikke har det så nemt.

- Han er en god og meget talentfuld angriber, der træffer gode beslutning og er meget kølig i sine afslutninger.

- Vi er rigtig glade for vores angribere lige nu, men Jonas skal også have lov at nyde det, og han skal have vores opbakning i forhold til at udvikle sig og blive endnu bedre, siger Fischer.