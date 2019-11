FC Københavns anfører forlænger til 2023

FCK-træner Ståle Solbakken kalder den 31-årige græker for en forrygende fodboldspiller og en stor lederfigur.

- Jeg mener, at Zeca er på højt internationalt niveau og hører til blandt de bedste centrale midtbanespillere, FCK har haft gennem tiderne.

- Han går altid forrest på banen og viser holdkammeraterne vejen, ligesom han er et bindeled for trænerne inde på banen, siger Ståle Solbakken.

Han hentede Carlos Zeca i græske Panathinaikos i august 2017 og gjorde ham året efter til fast anfører for holdet.

- Det har været nogle af de bedste år i min karriere indtil nu, og jeg er meget stolt over, at jeg skal være her i mange år endnu, siger Carlos Zeca.

- Det var ikke en svær beslutning. Klubben ville det, og jeg ville det, så det var en nem beslutning.

- Jeg ser en fantastisk fremtid for klubben. Jeg håber, at jeg kan fortsætte med at være en del af det, så jeg håber at hjælpe klubben til at nå dens mål, så jeg kan kun se gode ting for mig og klubben, lyder det fra Zeca.

Midtbanespilleren er født i Portugals hovedstad, Lissabon og har rødder i Kap Verde.

I 2017 fik han græsk pas efter at have boet i landet i mere end fem år, og han er noteret for 19 landskampe for Grækenland.