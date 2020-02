FC København taber til Esbjerg i forårspremieren

Vestjyderne vandt forårspremieren 1-0 og hentede tre uhyre vigtige point i kampen om overlevelse. Omvendt var det et skidt pointtab for FCK i mesterskabskampen.

Bemærkelsesværdigt var det, at Esbjerg havde hele fire debuterende spillere i startopstillingen - alle fire er lejede spillere.

Kampen var en forholdsvis lige affære med de største chancer til hjemmeholdet. I slutfasen lagde FCK et stort pres på Esbjerg i jagten på en udligning.

Esbjergs stopper Rodolph Austin scorede kampens eneste mål.

Efter den tiltrængte sejr forbliver Esbjerg næstsidst med 16 point - kun ét point mindre end Hobro på 12.-pladsen.

FCK ligger stadig på andenpladsen med 46 point efter 21 kampe. FCM har 50 point på førstepladsen for en kamp færre.

Angriberen Dame N'Doye havde nær sendt gæsterne i front efter blot to minutter, da midtstopperen Andreas Bjelland forlængede et hjørnespark, men N'Doyes hovedstød tæt på mål susede over overliggeren.

I overtiden af første halvleg brød jublen løs i Esbjerg, da anfører Rodolph Austin sendte værterne i front på et hovedstød efter et hjørnespark fra den debuterende kantspiller Rafal Kurzawa.

Efter en times spil var Austin millimeter fra at udbygge føringen, men denne gang prellede jamaicanerens hovedstød af på overliggeren.

Efter 72 minutter brændte Joni Kauko et straffespark for Esbjerg.

Selv om FCK lagde et enormt pres på Esbjerg til sidst, lykkedes det ikke gæsterne at score.