FC København-stopper: Mesterskab kræver ni-ti sejre

- Det bliver et ræs uden lige, hvor vi skal ud og skal jagte dem. Det er muligt, for vi møder stadig FC Midtjylland to gange. Det bliver svært, men vi tror på det.

- Vi skal vinde ni-ti kampe, men det kan vi også sagtens, siger Nelsson.

Manager Ståle Solbakken er enig i, at der ikke er plads til fejltrin, hvis FC København skal indhente FC Midtjylland.

- Ja, meget tyder på, at vi skal vinde alle kampene, og sådan er det, siger nordmanden.

Solbakken var mellemfornøjet med sit holds præstation mod Randers.

- Jeg er glad for første halvleg, for vi skabte mange store chancer ud over de to mål. Anden halvleg startede helt forfærdeligt.

- I de første 10-15 minutter spillede vi fodbold stående og så på. Vi blev lullet ind i en elendig forestilling, siger Solbakken, der ikke vil lægge for meget i den blandede indsats:

- For mig fylder det mest, at vi nu lever i hvert fald en uge mere, at vi har fået to sejre og spillet tre gode halvlege ud af fire mulige. Det må vi bygge videre på.

Victor Nelsson medgiver, at holdet ikke leverede en acceptabel anden halvleg.

- Første halvleg var god. Vi havde et godt tempo i bolden, løb for hinanden og scorede to flotte mål. Men vi kom ikke godt ud til anden halvleg. Den var slet ikke godkendt.

- Der var egentlig god energi og gejst i pausen, men vi forløste det ikke rigtigt i anden halvleg, siger Nelsson.

FC København og de øvrige hold i mesterskabsspillet får programmet for kommende ti runder i starten næste uge.