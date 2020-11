FC København snupper pligtsejr i Thorups trænerdebut

Holdet fra Rødovre er næstsidst i 2. division med fem point efter de første ti kampe, men formåede alligevel at give den prominente modstander et chok ved at bringe sig foran 1-0 efter mindre end fem minutters spil.

Avarta erobrede bolden højt oppe på banen, og Mads Walter tordnede den i nettet bag Sten Grytebust i FCK-målet.

Grytebust var én af flere sædvanlige reservespillere, der havde fået plads i FCK's startopstilling. Men efter en skælvende start fik storfavoritterne det forventede overtag.

Thorups tropper skabte adskillige chancer, men Oliver Funch stod stærkt i Avarta-målet. Især Mikkel Kaufmann måtte ærgre sig over, at han ikke scorede minimum én gang før pausen.

Viktor Fischer sørgede dog for, at afblæse den værste pausepanik, da han fikst prikkede udligningen ind kort før halvtid.

Selv om forskellen på de to hold var længe om at vise sig på måltavlen, ydede FCK dog en koncentreret indsats. Man sørgede for at holde et opskruet tempo, der i længden trættede Avarta, som ellers forsvarede sig indædt.

Efter en time gjorde Viktor Fischer sig til dobbelt målscorer, da han sparkede bolden fladt i det lange hjørne til 2-1.

Målet gjorde det svært for Avarta at tro på pokalsensationen. Holdet havde kun sjældent fat i bolden og måtte se FCK-spillerne trille den rundt fra side til side i en ren udmattelsesmanøvre.

FCK'erne så i slutfasen ud til at være tilfredse med tingenes tilstand og koncentrerede sig om at undgå fejl i de sidste minutter.

I de sidste sekunder fik Avarta dog mulighed for at sikre sig forlængelse, da tre spillere pludselig truede i FCK's felt. Men favoritterne reddede med nød og næppe bolden ud til hjørnespark.

Da de 90 minutter var overstået, kunne Thorup konstatere, at hans trænerdebut i hovedstaden endte med en pligtsejr.

Torsdag bliver endnu et hold klar til ottendedelsfinalen, når Brøndby møder Ledøje-Smørum fra Danmarksserien. De øvrige kampe i pokalrunden spilles i næste uge.