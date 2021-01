FC København smider udskældt angriber på porten

Angriberen Michael Santos nåede aldrig at blive en succes i FC København.

Derfor er FCK og Santos blevet enige om at ophæve kontrakten, så den uruguayanske angriber er fritstillet fra dags dato. Det oplyser FCK på sin hjemmeside søndag aften.

Han har været udlejet fra FCK til Leganes, men han stopper i den spanske fodboldklub af personlige årsager.

- Vi er glade for, at vi sammen med Michael har fundet en god løsning, der giver ham mulighed for at starte på en frisk med sin fodboldkarriere.

- Selv om transfervinduet snart lukker mange steder, er han nu fri til at finde en ny klub, da han er fritstillet, siger William Kvist, der er FCK's midlertidige sportslige leder.

FCK købte Michael Santos i sommeren 2019 i spanske Malaga. På det tidspunkt var FCK hårdt ramt af skader på de offensive positioner.

- Matchet med FCK blev aldrig det rigtige, men vi ønsker ham held og lykke i fremtiden, siger William Kvist til klubbens hjemmeside.

Michael Santos nåede at spille 36 kampe for FCK. Det blev til ni mål for københavnerklubben.