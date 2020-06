FC København slår Randers og holder afstanden til FCM

Angriberen Mikkel Kaufmann og midtbanespilleren Jens Stage scorede målene for FCK i en meget underholdende første halvleg, der blev afløst af en noget mere rolig anden halvleg.

Her strammede Randers op og fik bedre kontrol med FCK's offensiv. Angriberen Emil Riis reducerede sent, og FCK blev tvunget til at fighte hårdt for sejren i slutfasen.

Nederlaget ændrer ikke det helt store for Randers, der slutter som nummer syv i grundspillet og nu er førstevælger i forhold til puljerne i nedrykningsspillet.

Kampen startede med af et festfyrværkeri af chancer, og allerede efter godt et minuts spil hamrede Randers-stopperen Simon Piesinger langt udefra bolden på underkanten af overliggeren.

Kort efter snorksov samme Piesinger i den anden ende og tillod den 19-årige FCK-angriber Mikkel Kaufmann at lobbe bolden flot over Randers-keeper Patrik Carlgren til 1-0.

Kombinationen af en sløset Randers-defensiv og en livlig FCK-offensiv gav en stribe store chancer til hjemmeholdet, og en lille halv times spil udbyggede midtbanespilleren Jens Stage til 2-0 efter et godt gennemspillet angreb.

Randers fik langt bedre styr på sin defensive organisation i anden halvleg og formåede samtidig at true hjemmeholdet i den anden ende, og efter 82 minutter headede angriberen Emil Riis ganske fortjent 1-2-reduceringen i nettet.

Randers har ikke slået FCK - hverken ude eller hjemme - i nu 11 kampe indbyrdes kampe i træk.