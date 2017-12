FC København sælger Verbic til ukrainsk storklub

Verbic var en af profilerne for FCK i efteråret, hvor holdet særligt havde det svært i Superligaen. Derfor skulle der et godt tilbud på bordet for at hente Verbic.

- Vi har fået et økonomisk meget attraktivt tilbud fra Dynamo Kiev, som gør, at det giver mening for os at slippe ham nu, siger direktør Anders Hørsholt.

- Det har hele vejen igennem været en del af planen og aftalen med Benjamin, at han skulle videre fra København på et tidspunkt, og timingen er rigtig nu for både spilleren og os.

Verbic nåede i alt 99 kampe for FCK med 22 mål til følge. Han kom til klubben i 2015 fra den slovenske klub Celje og har siden været med til at vinde både mesterskabet og pokalturneringen to gange.

- Jeg har haft en helt fantastisk tid i klubben, hvor vi har haft enormt meget succes og opnået store resultater, lyder det fra Benjamin Verbic.

- Det er altid svært at forlade noget, man har været glad for, og især i en vanskelig periode for holdet, men jeg ved, at FCK rejser sig hurtigt og stærkt.

FCK overvintrer på sjettepladsen i Superligaen. Holdet er 18 point efter førerholdet, FC Midtjylland.

Til gengæld er FCK fortsat med i Europa League, hvor Atlético Madrid venter over to kampe i februar.

Dynamo Kiev er også blandt deltagerne, når Europa League genoptages i det nye år. Ukrainerne skal møde græske AEK Athen.