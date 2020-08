FC København og Sisto afbryder forhandlinger

FC København afbryder forhandlingerne med Celta Vigo-spilleren Pione Sisto. Det oplyser fodboldklubben onsdag eftermiddag på sin hjemmeside.

FCK bekræfter, at klubben har været i dialog omkring en aftale med Sisto, efter at københavnerklubben blev enig med Celta om en transferaftale.

Nu har FCK dog besluttet at afbryde forhandlingerne.

- Vi har haft en fin dialog med klubben og med spilleren, som resulterede i, at vi blev enige med Celta om en transfer tirsdag.

- Vi har siden præsenteret en sportslig og økonomisk meget attraktiv pakke inden for de lønstrukturer, vi arbejder med i FCK.

- Det er ikke lykkedes os at nå til enighed, og vi ønsker Pione held og lykke i fremtiden, siger FCK-træner Ståle Solbakken.

B.T. skrev tidligere onsdag, at Sisto var på plads i FCK og havde bestået et lægetjek, men det ser ikke ud til at holde stik.

Avisen har senere beskrevet et transferdrama, hvor superligarivalen FC Midtjylland er involveret. Ifølge B.T. er FCM, hvor Sisto tidligere har spillet, kommet på banen med et tilbud i sidste øjeblik.

Det skulle være det tilbud, Sisto nu overvejer, skriver B.T. Dette er dog ikke bekræftet.

Sisto står noteret for 21 landskampe og et enkelt mål for Danmark, som han også repræsenterede ved VM-slutrunden i Rusland i 2018.

Seneste landskamp for Sistos vedkommende daterer sig tilbage til 16. oktober 2018 i en testkamp mod Østrig, som Danmark vandt 2-0.

Den elegante offensivspiller med rødder i Sydsudan skiftede i 2016 fra FCM til Celta efter 113 kampe for den midtjyske klub.

Han har ind imellem haft god succes i Celta og har repræsenteret klubben fra Galicien 135 gange.