FC København lejer islandsk midtbanespiller i Serie A-klub

- Andri har et stort potentiale på den centrale midtbane, siger FCK's sportsdirektør, Peter Christiansen, og uddyber:

- Han er en teknisk og taktisk dygtig spiller, der også bringer de klassiske islandske dyder i form af hårdt arbejde og holdets dagsorden som det vigtigste.

- Vi har et rigtigt godt kendskab til ham på både U21 og senest A-landsholdsniveau, og vi har fundet en god løsning, hvor vi nu har god tid til at lære hinanden endnu bedre at kende.

Baldursson har spillet fire A-landskampe for Island, og han står desuden noteret for 16 førsteholdskampe i Bologna, hvoraf størstedelen var været som indskifter.

- FCK har et rigtigt godt ry som klub, og der er en del unge islændinge i klubben allerede, som kan være godt for mig som ny i klubben.

- Jeg ved også, at Ragnar Sigurdsson, Sölvi Ottesen, Rúrik Gíslason og flere andre islændinge har haft det godt i klubben og gjort det godt her, siger Baldursson til fck.dk og tilføjer:

- Jeg ser meget frem til muligheden for at spille for den her store klub, og jeg kommer til at give alt for at gribe den. Jeg glæder mig meget til at møde mine holdkammerater og staben.

FC København har været særdeles aktive på transfermarkedet denne sommer. På den centrale midtbane har der dog ikke været nogen nævneværdig udskiftning.

Det er fortsat primært folk som anfører Carlos Zeca, Rasmus Falk, Jens Stage og Lukas Lerager, som Baldursson skal konkurrere med.