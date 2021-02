FC København lejer Lukas Lerager i Genoa

FC København forstærker truppen med midtbanespilleren Lukas Lerager.

Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

Der er tale om en lejeaftale, der "under bestemte forudsætninger" kan blive til et køb, skriver FCK.

27-årige Lerager har haft sin dagligdag uden for Danmarks grænser, siden han i sommeren 2016 skiftede fra Viborg FF til belgiske Zulte Waregem.

Her tog karrieren fart, og bare et år senere rykkede han en hylde op ved at skifte til franske Bordeaux.

Han var blandt andet med i begge kampe mod københavnerne i Europa League-gruppespillet i sæsonen 2018/19.

Fra Bordeaux blev han udlejet til italienske Genoa, som var så tilfreds med sin danske tilgang, at klubben hentede ham på en permanent aftale.

Lerager var en af mange Genoa-spillere, som var ramt af coronavirus i begyndelsen af sæsonen, men han spillede sig tilbage på holdet og startede inde i langt de fleste frem til årsskiftet.

Nu tager han hjem til Danmark.

- Jeg er utroligt glad for, at det er lykkedes at få den her aftale på plads.

- Da jeg hørte, at FC København var en mulighed for mig, så kunne jeg mærke, at det var en udfordring, som jeg havde masser af motivation omkring, siger han til klubbens hjemmeside.

Midlertidig sportslig leder William Kvist er stolt over, at det lykkedes FCK at hente en spiller af Leragers kaliber.

- Vi er både glade og stolte over, at en dygtig spiller som Lukas kan se sig selv i vores projekt, selv om han stod med en flot kontrakt i Serie A og muligheder for at blive i udlandet.

- Det er ikke ofte, at en spiller i den alder med stor erfaring og masser af spilletid i gode klubber i Frankrig og Italien vælger Danmark til, men vi har haft gode snakke med Lukas og hans bagland, og vi ser virkelig frem til at få ham ind i truppen og øge konkurrencen yderligere, siger han.

Foruden de mange kampe i Ligue 1 og Serie A har Lukas Lerager spillet ti kampe for det danske A-landshold.