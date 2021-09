FC København kom tilbage på sporet efter ærlige snakke

Først tabte holdet topkampen mod FC Midtjylland på hjemmebane med 0-1 på trods af at have været i overtal i 65 minutter.

Onsdag gik det så galt i pokalturneringen, hvor Nykøbing FC fra landets næstbedste række sendte københavnerne ud med et 0-3-nederlag.

Det fik efterfølgende FCK's forsvarsspiller Nicolai Boilesen til at tale om tabt momentum, mens cheftræner Jess Thorup proklamerede, at mørke skyer havde trukket ind over et ellers solskinsfyldt FC København.

Søndag kom holdet dog tilbage på sporet, da FC Nordsjælland blev besejret med 5-1, og det var blandt andet et resultat af nogle alvorlige snakke i FCK-lejren de seneste par dage, forklarer Boilesen.

- Vi fik et wakeupcall og har sat os tættere sammen i bussen. Vi har haft nogle meget ærlige snakke om, at der er nogle ting, vi kan acceptere, for alle hold taber fodboldkampe, lyder det fra Boilesen, der uddyber:

- Men den måde, vi tabte onsdag, vil og skal vi ikke acceptere hverken for vores egen, klubbens eller fansenes skyld.

FCK-træner Jess Thorup var efter søndagens sejr også lettet over at se, at holdet ikke var så ramt på selvtilliden, som han selv havde frygtet.

- Hvis man skal spille sådan en kamp, som vi gjorde mod FCN, så skal man have stor tro på egne evner. Der kunne man godt være i tvivl, når man har hørt på alt det ævl og bævl, der har været snakket om i ugens løb, i forhold til hvordan spillerne ville reagere.

- Jeg synes, spillerne gav det helt rigtige svar og de havde masser af selvtillid, forklarer Thorup.

Han hæfter sig især ved det flotte og solide spil, der førte til søndagens sejr og som holdet har vist tidligere i sæsonen.

- Vi fandt tilbage på den sti, vi havde haft op til Midtjylland-kampen. Vi spillede fremragende offensiv fodbold, scorede fem mål og holdt reelt FCN fra de helt store chancer, og det er normalt ret svært.

Med sejren er FC København et enkelt point efter FC Midtjylland, der topper Superligaen.