Marios Oikonomou i aktion for det græske landshold tilbage i 2016. (Arkivfoto)

FC København køber græsk stopper i Athen

Sotirios Papagiannopoulos forlod FC København i august, og nu har den danske fodboldklub hentet nyt blod ind til klubbens midterforsvar.

Marios Oikonomou er ny mand i FCK's hvide trøje. Den 27-årige græker er blevet købt i AEK Athen og har skrevet under på en treårig kontrakt med FCK, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Oikonomou har en fortid i italiensk fodbold, hvor han både har tørnet ud for Cagliari, Bologna, Spal og Bari.

På det græske landshold er det blevet til seks optrædener. Den seneste kom i 2018.

- Efter vi sendte Papagiannopoulos videre, har vi været på udkig efter en, der kunne supplere i vores midterforsvar, hvor han kommer til at konkurrere med Victor Nelsson, Andreas Bjelland og Ragnar Sigurdsson om pladserne, siger FCK-manager Ståle Solbakken på klubbens hjemmeside.

Nordmanden fremhæver blandt andet Oikonomous evne til at time sine dueller og grækerens fysiske styrke.

- Samtidig har han et rigtigt fornuftigt pasningsspil og er stærk i luften. Han kommer med en god erfaring fra højt niveau fra både Italien og Grækenland, og han er vant til at spille for en klub, hvor der er pres på fra omgivelserne, siger Solbakken.

Marios Oikonomou selv ser skiftet til FCK som en stor mulighed og en spændende udfordring. Han har samtidig fulgt Carlos Zecas tid i den danske klub. FCK-anføreren er født i Portugal, men spiller under græsk flag.

- Jeg håber, at jeg ligesom ham (Zeca, red.) kan bidrage til klubbens succes. Jeg ser frem til at opleve stadion og byen og selvfølgelig at hilse på mine nye holdkammerater, siger Oikonomou.