FC København henter tidligere AGF-stjerne

FC København har hentet den tidligere AGF-spiller Mustapha Bundu på en lejeaftale for resten af denne sæson.

FCK har sikret sig en købsoption på offensivspilleren fra Sierra Leone. Bundu skifter fra den belgiske fodboldklub Anderlecht.

- Bundu har store individuelle kvaliteter og har også i vores øjne internationalt potentiale, siger midlertidig sportslig leder William Kvist til klubbens hjemmeside.

- Vi forsøgte at hente ham til FCK allerede i sommeren 2020, hvor det ikke var muligt, og hvor Anderlecht i stedet landede en aftale, siger Kvist.

I AGF nåede Bundu at spille 109 kampe med 21 mål og 25 assister til følge.

I sommeren 2020 skiftede Bundu fra AGF til Anderlecht, hvor han kun har spillet ni kampe i denne sæson.

- Det er ingen hemmelighed, at det ikke er gået, som jeg havde håbet i Anderlecht, men jeg vil hellere bruge min energi og mit fokus på at glæde mig til at komme i gang i FCK end at ærgre mig over det, siger Bundu.

Han åbner selv døren for at blive længere i klubben end til sommer.

- Jeg ved, at der er store forventninger til FCK, og jeg håber også, at jeg kan være med til at indfri dem, og så må vi se, om jeg bliver længere end til sommer, siger offensivspilleren.

I FC København bliver 23-årige Bundu genforenet med midtbanespilleren Jens Stage, som forlod den aarhusianske klub i sommeren 2019.

Også den tidligere AGF-assistent Rubén Sellés er i dag ansat i FCK som hjælper for cheftræner Jess Thorup.

Senest 1. april begynder Peter Christiansen, der er tidligere sportschef i AGF, desuden i stillingen som sportsdirektør i FCK.