FC København har backprofil og mulig debutant med mod Paok

Med sine 8 mål i 20 kampe har midtbanespilleren Jens Stage været en stærk mand for FC København i denne sæson.

24-årige Stage har blandt andet bidraget med et mål i hver af holdets seneste fire kampe i Europa. Men han er ikke med i torsdagens hjemmekamp mod græske Paok i Conference League.

Det meddeler FCK på sin hjemmeside.

Ud over Stage er den langtidsskadede anfører Carlos Zeca, angriberen Kamil Wilczek og kreative Rasmus Falk også fortsat ude.

Cheftræner Jess Thorup kan til gengæld glæde sig over, at den unge backprofil Victor Kristiansen, der har været fast mand hele sæsonen, er klar igen efter en kortere skadespause.

Han indgår i kamptruppen sammen med blandt andre den 18-årige centrale midtbanespiller Daniel Haarbo, som for første gang er udtaget til en førsteholdskamp.

FCK har vundet sine første to kampe og er nummer et i gruppen, så en sejr torsdag vil bringe holdet tæt på avancement fra gruppespillet.

Jess Thorup lægger dog op til, at en uafgjort kan være okay for begge hold forud for søndagens rivalopgør hos det forsvarende mesterhold, Brøndby IF.

- Paok møder Olympiakos, og vi har derby, så det kan godt blive en taktisk kamp. Jeg siger ikke, at holdene vil spille på uafgjort, men begge kan måske leve med det. Men vores tilgang til kampen vil altid være at gå ud og underholde og vinde, siger Thorup til fck.dk.

Forsvarsspilleren Nicolai Boilesen vil frem ad banen.

- Vi skal ud og tage teten, for vi er bedst, når vi dominerer spillet på deres halvdel. Og så skal vi selvfølgelig udnytte, at vi har en masse fans i ryggen, der skaber en af de her helt specielle aftener, som vi har set så mange gange, siger Boilesen.

Der er kickoff mellem FCK og Paok i Parken klokken 18.45.