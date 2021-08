FC København forventer yderligere køb og salg

- Defensiven er på plads, medmindre vi sælger, fortæller cheftræner Jess Thorup.

I stedet er københavnerne på jagt efter spillere til offensiven. Det er på trods af, at FCK søndag scorede fire gange i 4-2-sejren over ærkerivalen Brøndby.

- Jeg kunne godt se flere spillere komme til, så vi er bestemt ikke færdige.

- Jeg synes ikke, vi har et dårligt hold, men hvis vi skal spille tre kampe hver uge, så skal vi kunne holde niveauet, selv når vi roterer. Vi har brug for en rigtig bred trup, forklarer FCK-træneren.

Den opgave skal sportschef Peter Christiansen løse, og han regner både med at vinke farvel til spillere, mens andre kommer ind.

- Det kan godt blive et par stykker. Vi har travlt. Jeg vil helst ikke sætte tal på, men siger jeg én ind, én ud, så har jeg ikke lovet for meget, lyder det fra Peter Christiansen.

En af dem, der kunne ryge ud, er angriberen Jonas Wind, der også var med i Kasper Hjulmands EM-trup.

Han har ikke selv hørt om konkrete tilbud, men er klar, hvis den rigtige mulighed byder sig.

- Selvfølgelig er jeg bevidst om, at vi er i transfervinduet. Jeg er åben for et skifte, hvis det rigtige skulle komme, men ellers har jeg det som blommen i et æg her i FC København.

- Det ligger ikke på mit bord. Det er der andre, der tager sig af. Vi må se på, hvis der kommer noget konkret, fortæller Jonas Wind.

Han er selv et produkt af klubbens egen ungdomsafdeling, og FCK-træner Jess Thorup er da også bevidst om, at en del af klubbens transferudfordringer kan løses internt med egne unge talenter.

- Vi er allerede begyndt at bruge flere af vores unge med William Bøving, Rasmus Højlund og Victor Kristiansen, så vi prøver at implementere vores egne unge, men vi skal have kvalitet udefra, siger Thorup.

FC København er ved siden af Superligaen med i Conference League, hvor holdet torsdag spiller returkamp i tredje runde af kvalifikationen. Første kamp mod Lokomotiv Plovdiv endte 1-1 på udebane i Bulgarien.