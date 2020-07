FC København er klar topscorer i agenthonorarer

Det nøjagtige beløb lyder på 75.021.764 kroner og er en stigning på 13,4 procent i forhold til året før. Her blev der noteret agentudgifter på 66,1 million kroner.

Topscorer er FC København, der brugte 34,3 millioner kroner på agenter og således tegner sig for godt 44 procent af de samlede udgifter.

På andenpladsen på listen over rundhåndede klubber finder man FC Midtjylland med udgifter på 6,8 millioner. Herefter følger OB, AaB og Brøndby.

Ud af de 75 millioner kroner kommer de 55,2 millioner fra klubberne. Resten af beløbet er indkrævet hos spillere.

DBU's årlige liste over agenthonorarer er et udslag af et krav fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Fifa har siden 2015 pålagt de nationale fodboldforbund at offentliggøre, hvor mange penge forbundets klubber og deres spillere i de bedste rækker betaler fodboldagenter.

Det sker for at skabe gennemsigtighed på området.