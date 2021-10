FC København beholder fyret duo i resten af sæsonen

Allerede i sidste uge kom det frem, at FC København har opsagt to af de medarbejdere, der har været længst i klubben.

Både team manager Per Wind og Mikael Antonsson, der bærer titlen football operations manager, er således blevet opsagt.

Begge bliver dog sæsonen ud, meddeler FC København torsdag på sin hjemmeside efter en periode, hvor klubben fra blandt andet fans har fået kritik for håndteringen af afskeden med de to klubfolk.

Sportsdirektør Peter Christiansen er både glad og trist.

- Vi er meget kede af den måde, meddelelserne kom ud på, før vi var helt færdige med processen i personalesager som disse. Og vi har beklaget forløbet overfor Per og "Anton" selv

- Efter beslutningen i sidste uge havde vi alle brug for at sunde os, og i denne uge er vi blevet enige om fornuftige aftaler, som alle parter kan se sig selv i.

- Denne løsning betyder, at både Per Wind og Mikael Antonsson bliver hos os frem til denne sæson er færdigspillet næste sommer. Og det er vi glade for, siger Peter Christiansen til fck.dk.

Per Wind, som selv var ude i medierne og bekræfte sin fyring i sidste uge, kalder forløbet for ærgerligt, men han glæder sig over, at han får mulighed for at sætte et ordentligt punktum.

- Det har været nogle hårde dage for min familie og mig, men jeg har været dybt berørt af alle de mange tilkendegivelser i de seneste dage. FCK har og vil altid betyde meget for mig. Nu kigger vi sammen fremad, og jeg ser frem til at slutte af på værdig vis, siger Per Wind.

Både 66-årige Wind og 40-årige Antonssons stillinger bliver nedlagt næste sommer, fastslår FCK, der håber, at duoen får en passende afsked.

- De har både på og uden for banen været store kapaciteter at have i huset, og de fortjener en behørig afsked og en tak for alt, de har gjort for klubben - og det håber vi på, at vi sammen med vores fans kan give dem i Parken, når den tid kommer, siger Peter Christiansen.

Per Wind har været en del af FCK i 22 år, mens Antonsson på og uden for banen sammenlagt har været i klubben i omkring 11 år.