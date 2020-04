FC Basel-spillere donerer 20 procent af lønnen til velgørenhed

Det oplyser midtbanespilleren Fabian Frei fra den schweiziske fodboldklub i et opslag på Instagram.

FC Basel-spillere reagerer nu på beskyldninger om, at de ikke er villige til at gå ned i løn under coronapausen og donerer 20 procent af deres løn til velgørenhed.

- Beskyldninger om, at holdet ikke er parat til at opgive en del af deres løn, er ikke sande, skriver han.

Ifølge Fabian Frei donerede alle første divisionsspillere således mindst 20 procent af deres løn i sidste måned til velgørenhed. Det sker i håbet om, at pengene bliver brugt, hvor det er mest nødvendigt i forhold til virusudbruddet.

Anfører Valentin Stocker har delt det samme opslag på sin Instagram-profil.

Spillerne forklarer, at de er parate til at ofre en del af deres løn også i næste måned, hvor ligaen fortsat er på pause, "forudsat at de ved, hvor pengene går til, og hvad de bliver brugt på".

Debatten om FC Basel-spillernes løn blev udløst af en nyhedsrapport i sidste uge, om at spillerne havde afvist et forslag fra klubbens ledelse om at gå ned i løn, mens den bedste schweiziske fodboldliga er sat på pause.

I virkeligheden - ifølge klubbens officielle kanaler - var holdet og bestyrelsen blevet enige om en aftale om at give afkald på 17,5 procent af årslønnen.

Dette vil betyde en lønnedgang på 70 procent i april, maj og juni.

Indtil videre er den schweiziske liga sat på pause indtil i hvert fald 30. april.