FC Basel sænker Manchester United med sent mål

Manchester United var få minutter fra at sikre førstepladsen i gruppe A i Champions League, men en sen FC Basel-scoring af Michael Lang sørgede for en smule spænding inden sidste spillerunde.

Scoringen var som sådan ikke ufortjent. Basel havde været det bedste hold i anden halvleg af en halvsløj kamp. Før pausen var det Manchester United, som var det bedste hold.

I sidste spillerunde kan Manchester United blive passeret af CSKA Moskva, som tidligere onsdag vandt 2-0 over pointløse Benfica.

Det kræver dog, at russerne tager til Old Trafford og vinder større end de 4-1, som United vandt med i den første kamp mellem mandskaberne.

Manchester United er dog næsten sikker på at gå videre. CSKA skal således vinde med mere end seks mål, for at United i teorien kan ryge ud, hvis de to hold samt Basel i tilfælde af schweizisk sejr over Benfica slutter på 12 point.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Manchester United indledte kampen i Basel bedst, og i første halvleg kom englænderne frem til to store muligheder.

Kropsstærke Romelu Lukaku fik vristet sin oppasser sig af sig efter 12 minutter, men målmand Tomás Vaclík trak sig sejrrigt ud af situationen med en god redning.

I slutningen af første halvleg skulle også Anthony Martial tilkæmpe sig en friløber, men franskmanden blev ligeledes pillet ud af Tomás Vaclík.

Efter pausen var det Basel, som kom til de bedste forsøg, men afslutningerne manglede længe den nødvendige kvalitet.

Til sidst kunne Michael Lang dog ikke undgå at score, da Raoul Petretta med en sublim aflevering spillede ham fri ved bageste stolpe.

På det tidspunkt havde United-manager José Mourinho sat Zlatan Ibrahimovic ind til sin anden kamp efter sin langvarige skade, men svenskeren fik ikke udrettet så meget andet end et langskud og et hovedstød uden for målrammen.