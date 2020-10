Josep Maria Bartomeu, der her ses til venstre under lørdagens rivalopgør mod Real Madrid, har været præsident i FC Barcelona siden 2014.

FC Barcelonas præsident trækker sig efter uro og kritik

Josep Maria Bartomeu bekræfter, at han trækker sig som præsident for fodboldklubben FC Barcelona.

Josep Maria Bartomeu er fortid som præsident for fodboldklubben FC Barcelona.

Tirsdag aften meddelte han på et pressemøde, at han og resten af klubledelsen trækker sig. Dermed bekræftede han den melding, som var kommet flere spanske medier for øre i timerne op til pressemødet.

Bartomeu har været under hård kritik, mens klubbens økonomi det seneste år er blevet forværret, i takt med at resultaterne på banen heller ikke har været tilfredsstillende.

Han har dog villet vente med at trække sig, indtil han var sikker på, at Lionel Messi ville blive i klubben.

- Efter vi røg ud af Champions League (med 2-8-nederlag til Bayern München, red.) havde det været nemt at trække sig, men vi måtte sikre klubbens fremtid midt i uvis tid med en herskende pandemi.

- Vi kunne ikke efterlade klubben i hænderne på andre. Hvem skulle finde den nye træner eller købe nye spillere? Hvem skulle sikre, at Messi blev? Hvem skulle sørge for, at vi fik reduceret vores lønninger? Som bestyrelse var vi tvunget til at blive og gøre det arbejde, siger Bartomeu.

57-årige Bartomeu stod foran en afstemning om et muligt mistillidsvotum.

I september viste mere end 20.000 medlemmer af klubben deres utilfredshed med Bartomeu ved at skrive under på, at han sammen med bestyrelsen skulle væltes.

Efter at underskrifterne var blevet verificeret og godkendt, stod det klart, at en egentlig afstemning om Bartomeus fremtid skulle finde sted.

Her skulle to tredjedele af klubbens cirka 150.000 medlemmer stemme imod den nuværende bestyrelse for at vælte den.

Uanset udfaldet stod det dog klart, at Bartomeu, som har været præsident siden 2014, inden længe ville forlade posten, da han ikke agtede at stille op til et planlagt præsidentvalg i marts.

Bartumeu har også været i modvind internt i klubben. Kritikken kulminerede, da Lionel Messi efter den forgangne sæson formelt kom med et ønske om at forlade klubben.

Den argentinske stjerne besluttede sig senere for at blive, da det stod klart, at Barcelona ikke ville lade Messi smutte gratis. I den forbindelse langede Messi hårdt ud efter Barcelona-ledelsen.

Barcelona, der har danske Martin Braithwaite i truppen, fik en god start på sæsonen med to sejre i de to første kampe.

Siden er det gået ned ad bakke med en uafgjort og to nederlag i de seneste tre ligakampe. I lørdags blev det til et nederlag på 1-3 hjemme mod ærkerivalerne fra Real Madrid.

Catalonierne er på 12.-pladsen i den bedste spanske række.