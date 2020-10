FC Barcelona vil sænke lønnen for spillere og stab

Spillere og stab kan have udsigt til en lønnedgang i FC Barcelona.

Klubben meddelte onsdag, at den har igangsat en sparerunde, fordi indtægterne under coronakrisen har medført et stort underskud.

Tidligere i oktober offentliggjorde klubben fra Catalonien et rekordstort tab på 97 millioner euro for den foregående sæson. Det svarer til cirka 722 millioner kroner.