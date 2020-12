FAKTA: Vinderne ved Fifas prisuddeling

Her er vinderne af Fifas priser:

11 priser blev uddelt, heriblandt priserne for årets mandlige og kvindelige fodboldspillere.

De bedste inden for fodboldverdenen blev torsdag aften hyldet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

* Årets bedste mandlige fodboldspiller: Robert Lewandowski (Bayern München).

* Årets træner i kvindefodbold: Sarina Wiegman (Holland).

* Årets træner i herrefodbold: Jürgen Klopp (Liverpool).

* Årets bedste kvindelige målmand: Sarah Bouhaddi (Frankrig, Lyon).

* Årets bedste mandlige målmand: Manuel Neuer (Tyskland, Bayern München).

* Årets kvindehold (kåret af den internationale spillerforening, Fifpro):

- Målmand: Christiane Endler (Chile, Paris Saint-Germain).

- Forsvar: Lucy Bronze (England, Lyon/Manchester City), Wendie Renard (Frankrig, Lyon), Millie Bright (Chelsea, England).

- Midtbane: Delphine Cascarino (Frankrig, Lyon), Barbara Bonansea (Italien, Juventus), Veronica Boquete (Galicien, Utah Royals/AC Milan), Megan Rapinoe (USA, OL Reign).

- Angreb: Pernille Harder (Danmark, Wolfsburg/Chelsea), Vivianne Miedema (Holland, Arsenal), Tobin Heath (USA, Portland Thorns/Manchester United).

* Årets herrehold (kåret af den internationale spillerforening, Fifpro):

- Målmand: Alisson Becker (Brasilien, Liverpool).

- Forsvar: Trent Alexander-Arnold (England, Liverpool), Virgil van Dijk (Holland, Liverpool), Sergio Ramos (Spanien, Real Madrid), Alphonso Davies (Canada, Bayern München).

- Midtbane: Joshua Kimmich (Tyskland, Bayern München), Kevin De Bruyne (Belgien, Manchester City), Thiago Alcântara (Spanien, Bayern München/Liverpool).

- Angreb: Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Robert Lewandowski (Polen, Bayern München), Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus).

* Fifa Fair Play Award: Mattia Agnese - italiensk ungdomsspiller, der under en kamp var med til at redde livet for en modstander, som var faldet om.

* Fifa Puskás Award (årets mål): Son Heung-min (Tottenham) mod Burnley, 7. december 2019.

* Fifa Fan Award: Marivaldo Francisco da Silva - brasiliansk fan af den brasilianske klub Sport Recife.